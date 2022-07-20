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Рожин о стратегии Киева: ВСУ — это смертник, направленный на Россию

Силовые структуры

Задача ВСУ — как можно дольше затягивать конфликт для выполнения тех задач, которые США поставили на Украине.

Рожин о стратегии Киева: ВСУ — это смертник, направленный на Россию

Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

"Это не выбор Украины. Задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине, поэтому потери украинской армии — материальные, человеческие… Тех операторов не сильно волнует расходный ресурс, который они рассчитывают израсходовать до конца", — отметил эксперт.

Украинские Вооружённые силы теряют по 20 тыс. боевиков в месяц, а если российская специальная военная операция продолжится, и противник не сложит оружие, то всё действительно дойдёт до последнего украинца, в интервью "Украина.ру" рассказал Рожин.

ВСУ — это смертник, которого посадили в машину со взрывчаткой и направили на Россию, подытожил обозреватель.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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