Литовкин заявил, что системы РЭБ ВС РФ помешают США передавать разведданные ВСУ

Ранее сообщалось о том, что США активно помогают Украине, предоставляя разведданные о расположении позиций российской армии. РФ может дать отпор американским разведывательным системам, передающим данные ВСУ. Действия вражеских БПЛА будут прерываться системами радиоэлектронной борьбы, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он напомнил, что ВС РФ добились ряда крупных побед в ходе спецоперации. ВКС РФ ликвидировали в Виннице почти всё руководство Военно-воздушных сил Украины и западных продавцов оружия. Это свидетельствует об ударах армии РФ по центрам принятия решений, при этом российская сторона не афиширует, какой будет следующая цель.

"Нельзя сказать, что мы всегда будем побеждать, но мы будем стремиться к этому. Опыт предыдущих боевых действий на нашей стороне", — указал Литовкин в интервью "Украине.ру".