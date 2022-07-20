ВС РФ подавили обстрел приграничных территорий Курской области со стороны ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что российские солдаты прекратили атаку ВСУ на приграничные территории региона. По данным чиновника, в результате обстрела никто не пострадал.

"Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района", — сказал губернатор.

Также он сообщил, что украинские военные повредили линии электропередачи. Специалисты восстановят электроснабжение в трёх населённых пунктах в ближайшее время, подчеркнул руководитель области.

Ранее Старовойт рассказал о нападении солдат ВСУ на контрольно-пропускной пункт Крупец.