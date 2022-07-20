Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что российские солдаты прекратили атаку ВСУ на приграничные территории региона. По данным чиновника, в результате обстрела никто не пострадал.
"Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района", — сказал губернатор.
Также он сообщил, что украинские военные повредили линии электропередачи. Специалисты восстановят электроснабжение в трёх населённых пунктах в ближайшее время, подчеркнул руководитель области.
Ранее Старовойт рассказал о нападении солдат ВСУ на контрольно-пропускной пункт Крупец.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.