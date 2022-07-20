Захарова: Киев намерен протестировать на украинцах оружие, поставляемое Западом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о готовности Киева тестировать западное оружие на территории государства.

По её словам, украинские чиновники, выдающие себя за патриотов, "тащат" на территорию Украины всё, что можно протестировать во время вооружённого конфликта.

"Но они забывают добавить следующее: протестируем на украинцах. На самом-то деле это так", — отметила Захарова.

Она также подчеркнула: действия киевского режима направлены на уничтожение народа Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что западные страны вряд ли будут испытывать на Украине свои последние разработки в области вооружений. Как пояснил специалист, впоследствии эта техника может оказаться в руках российских военных, которые получат шанс ознакомиться с техническими особенностями и принципами работы новейшего оборудования.