Украинский певец: "В России больше нет русских, остались одни зомбаки"

Все российские артисты, которые покинули свою Родину — умные люди, которые предпочли больше не быть русскими.

Об этом на канале видеохостинга YouTube сообщил харьковский актёр и музыкант Сергей Бабкин.

"Люди, которые остаются там, на этой территории, они больны. Они с самого начала очень больны, потому что попадают под этот вирусняк…" — заявил артист, известный в прошлом по дуэту "Пятница".

Он отметил, что в России все СМИ куплены. Для Бабкина сегодня и те, кто кто остался в РФ, и те, кто на Украине не кричит антироссийские лозунги — одинаковые враги.

"Все люди, которые там остаются, — зомбаки. Другого выбора нет. Не хочу вообще говорить о тех людях, которые там, о тех артистах, потому что они мне совершенно неинтересны. Те, кто выехали, — умные. Теперь они не являются россиянами, русскими", — отмечает певец.

Он удивился тем людям, которым Украина давала хлеб, работу, возможность творить и "прекрасно жить", а они сейчас или молчат, или говорят "надо посмотреть с другой стороны".

"Мне очень горько", — подытожил музыкант.