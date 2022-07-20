Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли удары по Донецку, погибли мирные жители

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ нанесли удары по Донецку. В результате обстрелов погибли мирные жители.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле посёлка шахты "Трудовская" в Петровском районе погиб мужчина 1953 года рождения. Также была повреждена школа в пгт Александровка и здание поселковой администрации. В пгт Александровка найдено тело мужчины, который погиб в результате артобстрела.

В посёлоке Старомихайловка в нескольких домах повреждены кровля, окна и дымоходы. По данным Кулемзина, боевики ВСУ с позиций в Новомихайловке нанесли артиллерийский удар по Еленовке с применением калибра 152-мм.