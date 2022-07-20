В противостоянии России с Украиной Запад делает ставку на экономическое истощение Российской Федерации.
Если Запад победит, то он заберёт у нас ядерное оружие, которое тут же использует для давления на Китай. А Россия превратится в что-то среднее между концлагерем, придуманным Гитлером и колонией XIX века.
Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
Именно такие планы на днях озвучил экс-президент Польши Лех Валенса, заявивший, что РФ "хватит" и 50 миллионов человек населения, говорит аналитик.
"Эти слова заставляют нас серьезно относиться к тому, какое страшное будущее нам готовят либералы. Мы должны делать все, чтобы не допустить его. Украина — это не просто Украина. Это борьба за то, останется ли Россия на карте истории. Если мы решим задачи по денацификации и демилитаризации, это одно. А если мы бросим это дело на полпути, может встать вопрос о распаде России и ее исчезновении с политической карты". — цитирует Кнутова издание "Украина.ру".
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