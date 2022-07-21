РФ заявила, что из-за действий Украины и Запада география и цели СВО расширятся

Россия заявила о том, что в связи с действиями Украины и Запада география и цели СВО изменились. Кроме Донбасса, у Москвы есть необходимость занять и другие территории — чуть раньше в интервью отмечал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, первичными задачами специальной операции России на Украине являлись денацификация и демилитаризация.

Россия не должна была чувствовать никаких угроз собственной безопасности с территории Украины. Переговоры в Стамбуле проходили тогда, когда на Украине была совершенно другая география, и Россия выражала готовность принять украинское предложение исходя из неё.

Теперь ситуация изменилась и речь будет идти не только о Донбассе, но и о Херсоне с Запорожьем и других землях, отмечает "НГ"

Связано это и поставкой Западом дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, и других ракетных систем. России необходимо отодвинуть границу с Украиной так, чтобы с подконтрольной Киеву части Украины просто не могли достать ракетами до её территории.

Украина тем временем продолжает обстрелы гражданских объектов, в том числе и на территории России: снаряды упали в Рыльском районе Курской области, а ранее в Брянской области под огонь ВСУ попали сёла. При этом украинские беспилотники также атаковали территорию Запорожской АЭС в Энергодаре.

США в рамках нового пакета военной помощи намерены передать Киеву ещё РСЗО HIMARS, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Украина получит как минимум 20 единиц вооружений дальнего боя, что наводит на размышления и делает пересмотр задач СВО жизненной необходимостью.