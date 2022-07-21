Бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что военно-политический блок НАТО продвигается к границам нашей страны. Как подчеркнул политик, такие действия иррациональны.
"НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России", — сказал чиновник.
По его словам, альянс провоцирует глобальный конфликт, в ходе которого погибнет много людей.
Ранее Медведев указал на необходимость суда над украинскими злоумышленниками. Политик обвинил их в преступлениях против мирных жителей.
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