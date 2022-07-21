Медведев: НАТО приближается к границам РФ и провоцирует мировой конфликт

Бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что военно-политический блок НАТО продвигается к границам нашей страны. Как подчеркнул политик, такие действия иррациональны.

"НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России", — сказал чиновник.

По его словам, альянс провоцирует глобальный конфликт, в ходе которого погибнет много людей.

Ранее Медведев указал на необходимость суда над украинскими злоумышленниками. Политик обвинил их в преступлениях против мирных жителей.