МО: ВКС РФ ликвидировали 600 украинских националистов и наёмников под Одессой

По сообщению Минобороны РФ, сделанному 21 июля, российской военной авиации 16 июля в Одесской области, в населённом пункте Константиновка, удалось ликвидировать не менее 600 украинских националистов, среди которых было 120 иностранных наёмников.

"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", — такое сообщение сделали в ведомстве для представителей прессы.

Также представители Минобороны озвучили уточнённые данные за 17 июля, когда высокоточным ударом российских ВКС был поражён пункт временного размещения подразделения украинской армии, базировавшийся на овощной базе в Николаеве. В результате этого удара удалось уничтожить более 320 боевиков.