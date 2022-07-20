ВКС России уничтожили пусковую установку ПКР Harpoon в Одесской области

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали американский противокорабельный ракетный комплекс Harpoon. По данным ведомства, он находился на территории села Усатово Одесской области.

"Высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса "Harpoon", — сообщили в министерстве.

Ранее в МО сказали, что ВКС России ликвидировали склад вооружений ВСУ в Соледаре. В результате удара погибли 40 украинских боевиков, отметили представители ведомства.