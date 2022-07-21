У российской армии есть всё, чтобы успешно противостоять американским РСЗО HIMARS. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов.
Картаполов заверил, что ракетные системы залпового огня HIMARS - это всего лишь один из видов вооружения противника, а не нечто сверхъестественное.
"Опасаться не надо, надо с ней бороться, это никакая не панацея, это один из видов вооружения, который сейчас применяется противником", — приводит слова Картаполова ТАСС.
Парламентарий полагает, что наводить на цели ракеты HIMARS украинским военным помогают иностранные инструкторы, и никто не удивится, если они окажутся военные ВС США.
Ранее уже сообщалось, что натовские военные понимают, что украинцам не справиться с управлением HIMARS, поэтому занимаются этим вопросом сами, находясь всё время "где-то поблизости". Большая часть систем сейчас находится в Донбассе, ещё две работают на юге страны, недалеко от Херсона.
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