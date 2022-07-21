Ядерщик: атака на Запорожскую АЭС могла оставить без электричества пол-Украины

Вооружённые силы Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию беспилотниками. Специалист-ядерщик отметил, что дроны не смогли бы уничтожить ядерный реактор, но в результате атаки мог пострадать машинный зал, после чего работа реактора остановилась.

"АЭС была бы выведена из строя и перестала бы вырабатывать электроэнергию", — объяснил специалист.

Он отметил, что мощности взрывного устройства, которое расположено на беспилотниках, недостаточно, чтобы взорвать ядерный реактор. Однако из-за ударов ВСУ огромная территория Украины могла быть лишена электроэнергии, заявил ядерщик.

Эксперт считает, что киевский режим запланировал устроить пожар на вспомогательных станциях, чтобы показать своё влияние на АЭС.

"Им такая картинка нужна для Запада. Вот, дескать, какие мы крутые, такие объекты поражаем! Готовимся к контрнаступлению!", — отметил ядерщик в беседе с "МК".