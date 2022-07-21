Колумбиец Камило Маркес ликвидирован в Донбассе во время боевых действий с российскими войсками.
"Камило Маркес, колумбийский солдат-доброволец, погиб в бою с российской армией", — говорится в сообщении ресурса "Вышеград 24".
Колумбиец регулярно публиковал фотографии в социальных сетях в военной форме. Его сослуживцы заявили, что Маркес стал первым погибшим представителем страны в составе ВСУ. Однако в Минобороны России сообщили, что в ходе военной спецоперации ликвидировано девять наёмников из Колумбии.
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