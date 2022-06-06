Власти Колумбии намерены направить на Украину первую группу военнослужащих в течение ближайшего времени, чтобы оказать помощь киевскому режиму "в работах по разминированию".
Колумбийская газета El Tiempo сообщает, что изначально солдаты прибудут в одну из соседних стран Незалежной. Министр обороны Диего Молано отметил, что данная акция со стороны колумбийских властей осуществляется в рамках статуса "Основного союзника вне НАТО". Во время майского визита в США глава Минобороны Колумбии согласовал данные планы с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Группа офицеров, унтер-офицеров и профессиональных солдат была отобрана, благодаря их опыту и знаниям, для поездки в Европу и проведения обмена опытом и консультирования солдат украинской армии по технике и тактике разработки оперативных задач по разминированию в этой европейской стране", — сообщается в издании.
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