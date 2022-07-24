Военкор Сладков: русская пехота будет бродить по Киеву в поисках Зеленского

После окончания спецоперации российские солдаты будут искать Владимир Зеленского в Киеве, но его там уже не будет. Зато будет очень много тех, кто воевал с Россией. И с ними придётся что-то делать. На эту тему порассуждал военный корреспондент Александр Сладков.

Он поставил вопрос: что будет потом с каждым украинцем? И сам же на него ответил.

"Русская пехота будет бродить по Киеву и переворачивать стволами АК мусорные баки в поисках Зеленского. Но напрасно, его на Украине больше не будет", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

По его мнению, украинцы, обещавшие в 2013 году убивать русских, а потом действительно начавшие их убивать, также осознают свою ошибку. Однако русские не должны уже сейчас думать о них, вместо них самих, о том, как придётся с ними поступить, считает Сладков.

Журналист призвал решать проблемы по мере их наступления. Уже сейчас всё яснее видно, что бывшие боевики и нацбатовцы столкнутся с тем, что Украины не будет, и о себе думать надо уже сейчас, заметил военкор.

Он призвал упростить будущие российские решения и сделать их менее жестокими.