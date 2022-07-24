РВ: бойцы группировки «О» ВС РФ спасли раненого украинского боевика

Военкоры "Русской весны" продолжают рассказывать о событиях, происходящих в горячих точках на Украине. Бойцами группировки "Отважные" обнаружен раненый украинский солдат, который был обречён на верную смерть.

Побратимы бросили военнослужащего умирать, после того, как он получил ранения в ногу и живот. Боец с трудом разговаривает, удалось выяснить, что он был автоматчиком 9-й роты, но какого батальона — неизвестно. Солдат рассказал, что сослуживцы видели, что он живой, но всё равно бросили. Он пролежал на земле три дня без еды и воды, был вынужден пить мочу. "Отважные" перевезли раненого в госпиталь.

"Такое отношение к своим боевым товарищам говорит только об одном: ВСУ уже точно перестали быть регулярной армией, они превратилась в свору бандитов без каких-либо принципов и идей. Именно поэтому Украина никогда не сможет победить — политтехнологии гнилого режима работают на майдане, но не на поле боя", — резюмируют военкоры.