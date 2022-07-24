Экс-главу СБУ по Крыму обвинили в пособничестве "захвата" юга Украины

Экс-руководитель управления СБУ по Крыму Олег Кулинич и экс-замсекретаря СНБО Украины Владимир Сивкович обвиняются в "сдаче юга Украины" в феврале 2022 г.

Об этом сообщил "Обозреватель" со ссылкой на текст обвинения.

По информации, Кулинич и Сивкович взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Незалежной — передавали Москве сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в местном управлении Службы безопасности Украины.

Именно Кулинич под координированием якобы Сивковича обеспечил стремительное продвижение армии России по югу Украины, утаив данные контрразведки о наступлении из Крыма.

17 июля Кулинич был задержан. Его назначил на эту должность Владимир Зеленский в 2020 г. В марте 2022 г. глава государства его уволил. 18 июля государственное Бюро расследований подтвердило задержание бывшего руководителя регионального главка СБУ, при этом указав, что он оставался действующим работником СБУ.