Вооружённые силы Украины 25 июля, в понедельник заполночь пытались прорваться на юге в районе реки Ингулец.
Наступление зафиксированно на границе Херсонской и Днепропетровской областей, сообщает портал Кherson-news.
По информации, идут серьёзные бои.
Также информресурс пишет, что после неудачи с наступлением в районе Потемкино и Высокополья, националистические формирования снова пробуют атаковать позиции Вооружённых сил России и Донбасса, теперь уже в районе Белогоровки и Давыдова Брода на Криворожском направлении.
Все подробности выясняются.
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