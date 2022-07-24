ВСУ пытаются прорваться на границе Херсонской и Днепропетровской областей

Вооружённые силы Украины 25 июля, в понедельник заполночь пытались прорваться на юге в районе реки Ингулец.

Наступление зафиксированно на границе Херсонской и Днепропетровской областей, сообщает портал Кherson-news.

По информации, идут серьёзные бои.

Также информресурс пишет, что после неудачи с наступлением в районе Потемкино и Высокополья, националистические формирования снова пробуют атаковать позиции Вооружённых сил России и Донбасса, теперь уже в районе Белогоровки и Давыдова Брода на Криворожском направлении.

Все подробности выясняются.