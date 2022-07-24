Армия России с боями вошла в Новолуганское, блокирована Углегорская ТЭЦ

Объединённые силы РФ и ЛДНР с боями вошли в село Новолуганское. Также есть информация, что Углегорская ТЭЦ блокирована.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Территория станции полностью блокирована. Но пока не зачищена. Новолуганское на 50 процентов находится под контролем НМ ДНР, — отметил он.

Также он рассказал, что пока по неподтвержденным данным, националистические формирования отходят от Семигорья, а если до утра ВСУ не покинет Новолуганское, то украинская армия там рискует попасть в очередное окружение, подытожил глава Горловки.