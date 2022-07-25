Сапоньков: РФ может наказать США за помощь ВСУ, сбив их дроны над Чёрным морем

По мнению военного журналиста Романа Сапонькова, Вашингтон необходимо наказать за предоставление разведданных украинской власти. Эксперт полагает, что Россия может сбить американские беспилотники, которые выполняют разведывательную миссию над акваторией Чёрного моря.

Сапоньков отметил, что дроны находятся в нейтральной зоне и их ликвидация не приведёт к человеческим жертвам. Более того, российские войска уже сбивали американские беспилотники в Сирии, заявил он.

"Хотя, конечно, я не эксперт по ПВО и по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение", — указал Сапоньков в интервью изданию "Украина.ру".