Дудчак: пока Киев от Запада подзатыльников не получит, обстрелы РФ продолжатся

Киевский режим "сходит с ума", нанося удары по территории России. Кроме того, ВСУ так пытаются запугать российских граждан. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак, комментируя сообщения об обстреле Курской области боевиками украинских формирований.

"Понятно, что Украина сходит с ума, бьет по территории России, пытается вызвать панику на территории России", — заявил эксперт.

По его словам, союзные силы делают всё от них возможное, но, вероятно, по каким-то причинам пока не удается отодвинуть националистов от границы, однако когда-нибудь это закончится, обстрелы прекратятся.

Если у ВСУ есть возможность стрелять, то они будут продолжать стрелять, отметил обозреватель. Плюс ко всему, украинский Генштаб полностью подчиняется своим кураторам из США и Британии.

"Пока не уничтожат тех, кто стреляет, или пока отмашки не будет сверху. Или из Лондона Зеленский подзатыльников не получит, наверное, но на это надеяться точно не приходится. Зеленский приказ остановиться вряд ли даст, потому что не в его это компетенции, это ему должны приказать люди из Лондона или Вашингтона", — подчеркнул Дудчак.

Но им нужен долгосрочный конфликт. А значит, вопрос здесь решится только силой, но решится непременно, подытожил эксперт.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле бандеровцами приграничного с Украиной села Алексеевка.