Союзные силы нанесли удары по украинским укрепрайонам под Краматорском

Союзные силы РФ и ЛДНР в ночь с 25 на 26 июля нанесли удары по укрепрайонам Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным под Краматорском.

На позициях украинских военных прогремели мощные взрывы, передаёт "Русская Весна". По информации издания, ВСУ пытаются открывать ответный огонь из реактивных систем залпового огня.

В материале также сказано, что главные события на донбасском фронте разворачиваются возле Северска, Соледара, Артёмовска, Славянска, Краматорска и Константиновки.

В этих районах трудно вести боевые действия из-за высокого уровня урбанизации.

Кроме того, военкоры "Русской Весны" утверждают, что в скором времени случится "генеральное сражение" за Донбасс, которое начнётся с разгрома украинской группировки на линии Северск — Соледар — Артёмовск.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться в первые три дня после начала российской спецоперации, если бы Киев согласился на условия Москвы.