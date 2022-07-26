Минувшей ночью в рамках специальной военной операции продолжились боевые действия, направленные на демилитаризацию Украины.
В ночь на 26 июля российская армия нанесла высокоточные ракетные удары по военным целям в городе Харькове, сообщает издание "Русская весна". Информации о поражённых объектах и характере разрушений пока нет. На местах прилёта ракет зафиксированы столбы дыма.
Ранее Вооружённые силы РФ также нанесли удар по цели в Запорожье. Сирены воздушной тревоги работали как в Запорожской, так и в Днепропетровской областях Украины.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.