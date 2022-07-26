Способность президента Украины Владимира Зеленского принимать хоть какие-то самостоятельные решения вызывает большие сомнения.
Об этом сообщил президент Фонда "Народная дипломатия", политолог Алексей Кочетков.
По его словам, трудно представить, что Зеленский способен на самостоятельность — такое ощущение, что главу Незалежной заставляют бесконечно менять руководителей ведомств. Многие пришедшие во власть, близкие друзья Зеленского. И это абсолютно случайные люди в политике, мало на что пригодные, отметил обозреватель.
Об эффективности такой "власти" не стоит даже говорить — в Киеве об этом задумываются в последнюю очередь.
"Как не стараюсь, не получается представить, что этот персонаж может принимать какие-то решения, на что-то влиять. Зеленский — человек, который рассказывает, что его российские десантники хотели убить во дворце вместе с семьей. И если бы не Арестович, он бы погиб", — удивляется Кочетков.
После этого случая к словам "этого существа" нельзя относится хоть с какой-то степенью серьёзности, подытожил эксперт в беседе с "Украиной.ру".
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