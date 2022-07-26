Леонков раскрыл обман Польши с поставкой 232 танков PT-91 для ВСУ

Ранее Киев заявил, что на вооружение украинской армии поступило 232 танка PT-91 от Варшавы. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что это невозможно, поскольку данные о настолько масштабной поставке боевых машин противоречат военному потенциалу стран мира.

"Такой источник как The Military Balance на 2022 год рисовал отсутствие этих танков на вооружении польской армии. Польша играет в какую-то своеобразную игру, которая должна демонстрировать, что поставки идут полным ходом. Она пытается выдать желаемое за действительное", — сказал Леонков.

Аналитик не исключает, что Польша могла поставить на Украину танки раньше, чем отчиталась об этом. Более того, польское руководство показывало кадры танковых колонн, однако стоит обратить внимание на дату съёмок, отметил эксперт.

"Польша безнаказанно завозила эту технику с 2018 года. А сейчас Украина запрашивает тяжёлую технику и дальнобойные системы — у них назревает дефицит", — заявил Леонков в программе "Большая игра".