Хроленко проинформировал, что ракеты РСЗО HIMARS из США не спасут ВСУ

Киев надеется, что американские РСЗО HIMARS изменят соотношение сил на фронте. Однако данное вооружение не поможет ВСУ, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко.

Два дня украинская армия обстреливала Антоновский мост через Днепр. 12 ракет было выпущено из HIMARS, но система ПВО РФ смогла остановить попытки ВСУ нанести очередные ракетные удары по объекту.

"На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасёт ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование", — заявил Хроленко в беседе с изданием "Украина.ру".

Он считает, что Пентагон, поставляя HIMARS для нужд ВСУ, хочет оценить эффективность данных РСЗО в борьбе с противником, которые технологически развит.