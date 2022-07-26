Командир ГБР НМ ДНР с позывным "Грач": ВСУ используют "блуждающие" миномёты

Разведка сообщила, что на славянское направление переброшено подразделение "Кракен"*. Бойцы НМ ДНР ищут их в лесополосе под Красным Лиманом. Военкор Семён Пегов поговорил с командиром группы быстрого реагирования (ГБР) Народной милиции с позывным "Грач" о происходящем в регионе.

С его слов, ВСУ используют так называемые блуждающие миномёты.

"Выезжают на баггах и мини-пикапах, достают, отстреливают и уходят с позиций", — рассказывает "Грач".

В основном украинские бойцы применяют польские 60-мм лёгкие миномёты, так как их практически не слышно при стрельбе, а незначительный вес обеспечивает манёвренность. Именно это создаёт сложность их обнаружения.

Передвигаются представители ГБР тоже на баггах, так как на обычном транспорте по лесу не пройдёшь — дороги завалены и непроходимы.

* украинское националистическое формирование, запрещённое на территории РФ.