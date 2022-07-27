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Точный ракетный удар ВС РФ уничтожил склад боеприпасов в Харькове

Силовые структуры

Ударом высокоточных ракет ВС РФ был уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Атаку произвели ночью, чтобы не допустить потерь среди гражданских.

Точный ракетный удар ВС РФ уничтожил склад боеприпасов в Харькове

По сообщению местных СМИ, на месте ракетного удара сейчас крупный пожар. Это доказывает тот факт, что атака достигла своей цели. Хотя можно с уверенностью предполагать, что киевский режим вновь будет утверждать об уничтожении мирного объекта.

"Наверняка сдетонировало печенье с очередного склада гуманитарки", — иронизируют комментаторы в социальных сетях.

Как заявил украинский мэр Харькова, Индустриальный район города был атакован "ракетами С-300". По его словам, предварительная информация гласит об отсутствии жертв.

Возникает закономерный вопрос: каким образом система ПВО С-300, чьё вооружение составляют ракеты "земля-воздух", может атаковать наземные объекты?

Всего, сообщают источники, было нанесено семь ракетных ударов. Также атакованы военные объекты в Чугуеве и Мерефянском районе.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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