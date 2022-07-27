Точный ракетный удар ВС РФ уничтожил склад боеприпасов в Харькове

Ударом высокоточных ракет ВС РФ был уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Атаку произвели ночью, чтобы не допустить потерь среди гражданских.

По сообщению местных СМИ, на месте ракетного удара сейчас крупный пожар. Это доказывает тот факт, что атака достигла своей цели. Хотя можно с уверенностью предполагать, что киевский режим вновь будет утверждать об уничтожении мирного объекта.

"Наверняка сдетонировало печенье с очередного склада гуманитарки", — иронизируют комментаторы в социальных сетях.

Как заявил украинский мэр Харькова, Индустриальный район города был атакован "ракетами С-300". По его словам, предварительная информация гласит об отсутствии жертв.

Возникает закономерный вопрос: каким образом система ПВО С-300, чьё вооружение составляют ракеты "земля-воздух", может атаковать наземные объекты?

Всего, сообщают источники, было нанесено семь ракетных ударов. Также атакованы военные объекты в Чугуеве и Мерефянском районе.