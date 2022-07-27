Россия и Иран подписали соглашение о "поставках авиаоборудования"

Россия и Иран подписали соглашение о поставках авиаоборудования.

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави.

Документ предусматривает передачу РФ деталей для авиационной техники иранского производства. Помимо этого, специалисты могут обеспечить ремонт и поддержку самолётов в иранских сервисных центрах.

"Не о БЛА ли так аккуратно сообщается? Я так понимаю, Иран будет отправлять нам детали, мы будем проводить сборку. Но вот загадочные слова: авиацентры Ирана будут принимать у себя технику для ремонта. Мы БЛА будем на ремонт отправлять обратно в Иран и получать отремонтированными, или речь идет о каких-то пилотируемых иранских самолетах?" — комментирует новость военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что в любом случае, от этого сообщения веет позитивом.