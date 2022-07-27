Липовой: РФ может применить комплексы "Посейдон" в случае ядерного нападения

Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что американцы впадают в панику, когда речь заходит о российской субмарине "Белгород", несущей ядерные комплексы "Посейдон".

По словам военного, в США готовы вкладывать огромные средства для того, чтобы разработать своё аналогичное оружие. Он сообщил, что сейчас американцы ведут подготовку к выделению транша в бюджет своего Минобороны, который и должен пойти на разработку похожих торпедных комплексов.

Липовой напомнил, что "Посейдоны" наряду с другим оружием "Судного дня" стоит на вооружении нашей страны в рамках ядерного сдерживания, и теоретически может быть применено, если возникнет очевидная угроза ядерного нападения на Россию.

"Если мы увидим ядерное нападение на нашу страну. Помимо подводных лодок с ядерным ракетным вооружением, у нас есть оружие "Судного дня" воздушного и наземного базирования, что обеспечивает безопасность нашего государства. Это называется ядерным сдерживанием", — сказал генерал в разговоре с "МК".

Ранее американское издание CNN писало, что российская АПЛ "Белгород" в силах подготовить почву для ведения холодной войны в водах мирового океана.