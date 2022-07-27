Командующий ВС США Ричард о ракете “Сармат”: “Чертовски хорошая штука”

Новая российская межконтинентальная стратегическая ракета "Сармат” — "чертовски хорошая штука”.

Об этом в рамках проходившего в американском штате Небраска 13 ежегодного симпозиума по сдерживанию под эгидой STRATCOM, сообщил глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард.

"А РФ тестирует всё больше вооружений, не так ли? Скоро мы увидим хит-парад из трех новых российских систем вооружений. В том числе, и межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат”. Это чертовски хорошая штука, которая сейчас готовится ко своему второму испытанию”, — заявил высокопоставленный американский военный.

Слова Ричарда могут быть отсылкой на то, что межконтинентальная стратегическая ракета "Сармат” у американцев и в некоторых западных странах имеет прозвище "Сатана-2”.