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Царев: "лишенец" Корбан на границе в Польшей прячет израильский паспорт

Силовые структуры

Глава территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан находится на границе между Украиной и Польшей, поскольку у него забрали украинский паспорт.

Царев: "лишенец" Корбан на границе в Польшей прячет израильский паспорт

Об этом сообщил бывший нардеп Украины Олег Царёв.

Политик не может никуда выехать, правда, у него есть паспорт гражданина Израиля, который он скрывает, в интервью "Украина.ру" заявил экс-депутат Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства главу теробороны Днепропетровска (Днепра) Геннадия Корбана, сопредседателя запрещённой в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и олигарха Игоря Коломойского.

"Корбан какой уже день находится между Украиной и Польшей. У него забрали украинский паспорт. Он заявляет, что он не может попасть даже в Польшу, поскольку у него нет проездных документов. При этом все знают, что у него есть израильский паспорт. Но он его не хочет показывать, потому что если он покажет израильский паспорт — он легализует то, что у него есть второе гражданство", — отметил Царёв.

Он отметил, что у Корбана есть второй израильский паспорт, но он его прячет.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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