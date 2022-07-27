RAND: Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО

Эксперты из американской некоммерческой организации считают, что вероятность прямого вооружённого конфликта между НАТО и Россией значительно возросла после начала спецоперации на Украине. Если Москва решит, что альянс ведёт подготовку к атаке на ВС РФ с территории Украины, то прямой конфликт неизбежен, заявили аналитики.

"Самый большой риск в том, что Россия в данном случае примет решение по переходу к нанесению ударов непосредственно по странам НАТО", — отметили в RAND.

Если силы Североатлантического альянса будут размещены восточных границах, то Россия воспримет это как переход "красной линии" и прямое участие НАТО в украинском конфликте, отметили авторы отчёта. В таком случае, Россия может без промедления применить тактическое ядерное оружие.