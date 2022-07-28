Польша хочет скрыть факт переброски Киеву танков PT-91

Главным поставщиком танков PT-91 для киевского режима является 16 механизированная дивизия армии Польши.

Кстати, основные подразделения этой дивизии сосредоточены в направлении российского Калининграда.

Польские власти уже попросили граждан не снимать на камеры передвижение колонн военной техники, чтобы "никто не узнал" о факте передачи танков, пишет "Русская Весна".

Граждан Польши предупредили, что тяжелая бронированная техника может "попасться на глаза" на северо-востоке страны. Якобы эта бронетехника будет участвовать в учениях.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в страну из Польши прибыли танки PT-91.