Кива: Киев готовит наступление на Херсон десятого августа

Украинский оппозиционный политик Илья Кива сообщил, что Киев готовит наступление на Херсон и область десятого августа.

"Режим Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском направлении, предварительная дата начала операции намечена на 10.08", — отметил он.

По словам экс-депутата, на сегодняшний день на Украине массово "гребут" молодое поколение для того, чтобы "отправить на убой".

Кива считает, что это последняя попытка президента Владимира Зеленского остаться главой государства, потому как "потеря Донбасса и потеря Юга Украины для Зеленского означает — крах и потерю власти".

Ранее он заявил, что киевский режим готовит к сдаче Славянск, следующим будет Харьков.