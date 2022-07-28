Пресс-офицер ВСУ признал связь современной Украины с нацистской Германией

Пресс-офицер 112-й бригады теробороны украинских войск Андрей Ковалёв заявил, что провозглашение Украины нацистскими коллаборационистами в 1941 году — одна из основ государственности.

По его словам, в истории Украины было несколько важных дат, которые символизируют независимость страны: 22 января 1918 года (IV Универсал Центральной Рады провозгласил государственную самостоятельность Украинской Народной Республики), 15 марта 1938 года (провозглашение независимости карпатской Украины).

"Очевидно, это и 30 июня 1941 года", — сказал Ковалёв в эфире телеканала "Украина 24".

В "Акт провозглашения украинского государства" от 30 июня 1941 года включены сведения о том, что Украина будет "тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире". Документ составляли члены Украинской повстанческой армии (УПА)*, тесно сотрудничавшие с гитлеровской Германией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его страна — единственная законная наследница Киевской Руси.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.