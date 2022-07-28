The Drive: снаряды для HIMARS на Украине закончатся через четыре месяца

Если в Киев будет поставляться большое количество американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, то запасы снарядов для них могут закончится уже через четыре месяца. Об этом заявил полковник морской пехоты США Марк Канчиан. По его мнению, необходимо сделать поставки ограниченными.

"Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, расходование боеприпасов не будет проблемой в ближайшей перспективе", — поделился своим мнением эксперт в интервью The Drive.

Ранее руководство киевского режима запросило сотню РСЗО HIMARS, что составляет 20% от имеющихся у США таких установок. На данный момент Вашингтон одобрил только 20 единиц.

Генерал запаса Хертлинг отметил, что если 16 установок HIMARS будут два раза в сутки выпускать весь боезаряд, то за месяц уйдет 5800 снарядов. Он подчеркнул, что одна установка стоит около семи миллионов долларов, а снаряд GMLRS обходится 168 тысяч долларов.