Балицкий: удар Киева по дому в Энергодаре — агония перед неминуемым поражением

Атаку беспилотника ВСУ на посёлок в Энергодаре, где проживают сотрудники АЭС, нужно воспринимать как агонию перед неминуемым поражением. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, мина, сброшенная украинскими военными, попала в детскую комнату частного дома по улице Приднестровской. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, пояснил глава ВГА.

"Очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением", — отметил Балицкий.

Ранее стало известно, что дрон, принадлежащий украинской армии, нанёс удар по посёлку "Сосновый бор", на территории которого находятся дома работников Запорожской АЭС. Власти Энергодара назвали атаку Киева террористическим актом.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что ВСУ перешли к новой тактике в регионе, состоящей в уничтожении гражданских объектов.