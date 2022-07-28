Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий украинской армии, атаковал посёлок в Энергодаре, где проживают работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации Энергодара, украинские боевики нанесли удар по посёлку "Сосновый бор" ночью 28 июля. Источник агентства отметил, что в результате атаки повреждён дом по улице Приднепровской, в котором живут специалисты ЗАЭС.
"Жертв удалось избежать", — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Кроме того, власти Энергодара назвали атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на посёлок террористическим актом.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев пытается устроить геноцид на территории региона. По его словам, ВСУ перешли к новой тактике, состоящей в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры.
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