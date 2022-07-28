Армия России, в четверг, 28 июля, ударила по военным объектам украинских националистов в Кропивницком (бывший Кировоград).
Глава Кировоградской областной военной администрации уже сообщил, что ракеты ВС РФ поразили ангары Лётной академии и авиакомпании "УРГА". Повреждены гражданские и учебные самолёты.
Над местом прилёта ракеты сейчас стоит густой столб дыма.
В местной обладминистрации назвали ситуацию, как "неспокойную", при этом не уточнив, что из военных объектов ВСУ было поражено русской ракетой.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.