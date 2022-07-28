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Сладков: освобождение ВС РФ Соледара будет очередным "щелчком по носу" ВСУ

Силовые структуры

Военные корреспонденты с вечера четверга, 28 июля, сообщают о начале боёв в Соледаре. Активные действия начались на восточной окраине населённого пункта. Военкор Александр Сладков рассказал, почему освобождение Соледара так важно для РФ.

Сладков: освобождение ВС РФ Соледара будет очередным "щелчком по носу" ВСУ

В 2014 году в городе был создан штаб Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Он состоял из российских и украинских военных. Если в Донбассе начинались огневые инциденты, их быстро гасили, сообщает Сладков.

Когда Киев перестал обращать внимание на Минские соглашения, украинская сторона стала "хамить и издеваться" над солдатами ВС РФ в Соледаре, что привело к распаду штаба СЦКК, рассказывает военкор. Российская армия покинула город в 2017.

"И теперь наши парни вот-вот дадут украинским нацистам пинка в этом самом Соледаре. Браво. Разве это не справедливо?" — резюмировал Сладков.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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