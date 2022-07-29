Вероятность прямого столкновения армии России с силами НАТО критически возросла. По данным экспертов, главная опасность в том, что РФ может посчитать альянс готовым к нападению. Этим фактом обеспокоились специалисты RAND Corporation.
Последний доклад на эту тему прозвучал в ключе того, что "в случае боестолкновения сил альянса и ВС РФ на Украине война станет неизбежной". Власть России может принять решение ударить первой по странам НАТО и их союзникам.
К этому приведет как участие натовских сил в операциях на Украине, так и сосредоточение у границ РФ войск альянса в наступательных конфигурациях.
Спецы по войнам и боевым конфликтам не исключают, что для этого Владимиром Путиным "сразу будет задействовано тактическое ядерное оружие".
Риск-аналитики RAND отмечают, что причин думать о НАТО как об агрессоре у России сегодня более чем достаточно. В ответ на такое Запад получит превентивные удары РФ — и сказать, что это будет неоправданная агрессия России, уже не выйдет.
Поводом для первого удара — а Россия, помня о собственной истории, уже не постесняется пресечь проблемы превентивно, — могут стать разные факторы.
Среди них:
Как отмечают военные эксперты, "любому правительству — в том числе Кремлю — для удара в целях самозащиты хватило бы и половины таких поводов.
Рекомендации RAND, аналитики которой пытаются удержать свои страны от катастрофы, в первую очередь основаны на том, что Западу жизненно необходимо "продолжать говорить о том, что напрямую воевать с РФ не собираются — по публичным и дипломатическим каналам".
При этом армии нужно укреплять оборонительные возможности НАТО на востоке, но с осторожностью подходить к размещению дальнобойных поражающих средств.
Силам НАТО якобы стоит (на самом деле — нет, но кто будет слушать?) разворачивать новые силы на восточном фланге постепенно, "чтобы не создавать ложного впечатления о подготовке к наступательным действиям".
Есть и тактические советы, дескать, на Украине "нужно полностью менять всю систему поставок и хранения вооружений, рассредоточивать и скрывать места их скопления".
Почему?
Иначе "у Москвы не было возможности поразить их несколькими ударами" — а то "Кремль научился "калибровать" и "искандерить" военную помощь, технику и солдат США "в отставке".
RAND также однозначно советует руководству США "прекращать выступать с заявлениями о необходимости смены власти в России", а также поддерживать возможные протесты в нашей стране.
А еще — максимально быстро постараться перейти к дипломатическим решениям, так как "затягивание конфликта на Украине несет опасность активизации сразу нескольких из описанных сценариев начала войны России с НАТО".
По этому же поводу авторы проекта "ЗМиП" придерживаются мнения, что доклад RAND Corp "отдает алармизмом", а "интонации ведущего консультативного органа в области национальной безопасности США могут являться признаком продвижения политики деэскалации конфликта".
По мнению аналитиков, RAND очерчивает и озвучивает вслух "красные линии", за которые США и их союзникам заходить категорически не рекомендуется — иначе Путин, что называется, "даст приказ" и "нажмет кнопки".
Напомним, RAND — это не псевдоэкспертная структура. Корпорация считается крупнейшим исследовательским центром американского правительства и Пентагона. Многие ее разработки являются засекреченными, поэтому данные об этой организации — явление само по себе знаковое.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.