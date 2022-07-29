Постоянные сообщения Киева о "контрнаступлении" говорят о панических настроениях в Харькове. Там идут разборки между тербатом "Кракен"* и командованием ВСУ.
Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Геннадий Алёхин.
По его словам, конфликт начался из-за того, что боевики "Кракена"* отказались помогать ВСУ в Краматорске: часть теробороновцев туда все-таки перебросили, но ВС РФ уже взяли многих в плен, и те "сдали" всех своих соратников.
"Кракеновцы"* больше думают не о том, как бы встать грудью на защиту Харькова. Они больше занимаются коммерческо-террористическими вопросами, потому что там служат отпущенные из тюрем уголовники. Харьковчане знают, что некоторые удары по городу наносят сами "кракеновцы". Например, они требуют мзду с владельцев торговых центров, и если те отказываются платить, то они наносят удар по этим магазинам, списав всё на Россию", — отметил эксперт.
Правда, даже у ВСУ нет сил для обороны Харькова. А о контрнаступлении и речи быть не может. Националистам удержать хотя бы окраины Харькова, подчеркнул Алёхин.
* "Кракен" — подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.