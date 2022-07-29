Дандыкин о "людоедстве" ВСУ: Киев сделал то, на что даже не решился Гитлер

Киевский режим сделал то, что не решился сделать даже Гитлер.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что ВСУ ракетным ударом из рективной системы залпового огня HIMARS уничтожили СИЗО с украинскими солдатами в Еленовке.

Число погибших составляет 53 человека, около 100 ранены. На момент атаки в здании находилось 200 человек. Иностранных наёмников в колонии не было. Удар носил умышленный характер. Так Киев решил заставить замолчать националистов из батальона "Азов"*, чтобы те больше не давали показаний, пишет "Царьград".

"Людоедство" ВСУ прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Это то, на что не сподобились даже гитлеровцы во время Великой Отечественной войны. Они, конечно, издевались над нашими пленными вплоть до того, что истребили не один миллион. Особенно в 1941–1942 гг. И голодом, и холодом морили. На это шли и боевики киевского режима, когда издевались над нашими пленными. Но даже у гитлеровцев, в отличие от ВСУ, не было ни одного случая нападения на лагеря своих военнопленных, даже на те, которые были в пределах дальности немецкой авиации", — отметил капитал первого ранга в отставке и констатировал, что это "людоедство" Киева говорит о его полной деградации.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.