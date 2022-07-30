Марочко: боевики ВСУ себя калечат, чтобы сбежать с передовой в госпиталь

Солдаты украинских вооруженных формирований, находящиеся на передовой, всё чаще занимаются членовредительством, рассказал подполковник ЛНР Андрей Марочко.

По словам официального представителя Республики, военнослужащие ВСУ пытаются любыми способами сбежать с переднего края. Они наносят себе увечья, чтобы их эвакуировали в тыловые госпитали.

Ранее сообщалось, что подчиняться киевскому режиму отказываются не только украинские боевики, но и гражданское население. Многие жители Харьковской области, которые уехали на запад страны от боевых действий, хотят вернуться на освобожденную от националистов территорию.

Нацбаты считают таких людей "врагами Украины", уже известны случаи расстрелов автомобилей с мирными семьями.