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Бойцы ВС РФ и НМ ДНР вошли на окраины Красногоровки к западу от Донецка

Силовые структуры

Из города Красногоровка поступает информация о вхождении российских войск на его окраины. Населённый пункт расположен к западу от Донецка. Сообщается, что в данном регионе наступление ведётся сразу с нескольких направлений. Войти в город и занять позиции стало реальным после того, как ВС РФ совместно с НМ ДНР перекрыли транспортное сообщение между Марьинкой и Красногоровкой, передаёт "Военное обозрение".

Бойцы ВС РФ и НМ ДНР вошли на окраины Красногоровки к западу от Донецка

Однако Генштаб Украины в своей сводке сообщается лишь о массированных ударах в районе Марьинки, Авдеевки и Песок. "Успеха ВС РФ" не имели, сообщает генеральный штаб. Про Красногоровку пишут, что бои там продолжаются.

Источник отмечает, если Генштаб ВСУ использует подобную формулировку относительно населённых пунктов, то через несколько дней поступают сообщения, что контроль над городом или селом потерян украинской стороной полностью.

Также никак не комментируется и ситуация с Углегорской ТЭЦ, хотя военкоры РФ публикуют кадры, которые говорят о потере контроля над объектом, а британская разведка MI-6 данный факт подтвердила.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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