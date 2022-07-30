Герой России о мифическом наступлении ВСУ: затягивать в огневые мешки и долбить

О наступлении на Херсонскую область Генштаб Украины заговорил еще в середине июля, и эта тема упоминается теперь почти ежедневно.

Герой России, экс-командир Майкопской бригады Рустем Клупов рассказал, что сейчас происходит в различных частях спецоперации.

"Киев может говорить все, что угодно, но реальных подтверждений того, что войска и артиллерия концентрируются на этом направлении, нет. Есть только одно косвенное доказательство: там находится большая часть американской системы HIMARS. Часть РСЗО находится под Харьковом, точнее, под Изюмом. Большая часть находится в направлении Херсона”, — отметил Клупов в интервью "МК".

Он отметил, что херсонское направление является приоритетным для националистов. А ВС РФ научились купировать разрозненные атаки боевиков ВСУ.

"Затягивать в огневые мешки и долбить их там. Из-за этого они несут серьезные потери. Поэтому психология украинского солдата за эти полгода СВО сформировалась как оборонительная”, — подытожил Герой РФ.