О наступлении на Херсонскую область Генштаб Украины заговорил еще в середине июля, и эта тема упоминается теперь почти ежедневно.
Герой России, экс-командир Майкопской бригады Рустем Клупов рассказал, что сейчас происходит в различных частях спецоперации.
"Киев может говорить все, что угодно, но реальных подтверждений того, что войска и артиллерия концентрируются на этом направлении, нет. Есть только одно косвенное доказательство: там находится большая часть американской системы HIMARS. Часть РСЗО находится под Харьковом, точнее, под Изюмом. Большая часть находится в направлении Херсона”, — отметил Клупов в интервью "МК".
Он отметил, что херсонское направление является приоритетным для националистов. А ВС РФ научились купировать разрозненные атаки боевиков ВСУ.
"Затягивать в огневые мешки и долбить их там. Из-за этого они несут серьезные потери. Поэтому психология украинского солдата за эти полгода СВО сформировалась как оборонительная”, — подытожил Герой РФ.
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