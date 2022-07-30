Ходарёнок: Россия "сотрёт в порошок" ВСУ в случае применения ракет ATACMS

Сейчас ВСУ стреляют из поставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние в 50-75 километров. Отправка ракет ATACMS к этим установкам позволит достичь дальности в 165 и 300 километров, но может стать и последним актом помощи Запада Украине. Такое мнение высказал полковник запаса, военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

Эксперт считает, что история с увеличением поставок HIMARS на Украину развязывает руки ВКС РФ и российской армии в целом.

До сих пор военные обходились с ВСУ гуманно, не уничтожая центры принятия решений и другие важные объекты, заметил аналитик. Но применение ВСУ ракет ATACMS будет значить, что перейдена черта, за которой воевать нормально они уже не смогут, полагает он.

Журналист напомнил, что Россия действует на Украине армией мирного времени.

Однако если она задействует примерно половину всей техники, которая имеется в резервах, то остатки украинской армии будут "стёрты в порошок", заключил обозреватель.