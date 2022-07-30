Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"

Киеву придётся отложить широко распиаренное контрнаступление на подконтрольный ВС РФ Херсон.

Об этом в очередной беседе с беглым российским адвокатом Марком Фейгиным* заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, это связано с тем, что РФ готовит собственное наступление на Николаев. И это наступление армии России будет выгодным для ВСУ, убеждает всех политик.

"Сначала мы вынесем этих товарищей при попытке наступать, а потом попрём вперёд. Но здесь есть две новости — одна плохая, вторая хорошая. Плохая в том, что оно немножко отодвигается, наше героическое освобождение Херсона и контрнаступление по времени... А второй момент — перспективы его куда более светлые, потому что после того, как мы их вынесем, защищать там будет тупо некому вообще", — заявил советник Зеленского.

"Аналитик" отметил, что переход от наступления к обороне — очень нетривиальная задачка, и российские войска её откровенно "плохо решают".

"Я только за то, чтобы они пошли в наступление", — подытожил Арестович.

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