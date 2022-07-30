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Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"

Силовые структуры

Киеву придётся отложить широко распиаренное контрнаступление на подконтрольный ВС РФ Херсон.

Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"

Об этом в очередной беседе с беглым российским адвокатом Марком Фейгиным* заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, это связано с тем, что РФ готовит собственное наступление на Николаев. И это наступление армии России будет выгодным для ВСУ, убеждает всех политик.

"Сначала мы вынесем этих товарищей при попытке наступать, а потом попрём вперёд. Но здесь есть две новости — одна плохая, вторая хорошая. Плохая в том, что оно немножко отодвигается, наше героическое освобождение Херсона и контрнаступление по времени... А второй момент — перспективы его куда более светлые, потому что после того, как мы их вынесем, защищать там будет тупо некому вообще", — заявил советник Зеленского.

"Аналитик" отметил, что переход от наступления к обороне — очень нетривиальная задачка, и российские войска её откровенно "плохо решают".

"Я только за то, чтобы они пошли в наступление", — подытожил Арестович.

*  включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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